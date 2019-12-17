ديمة بياعة تكشف عن المرض المزمن المصاب به ابنها ورد

احتفلت النجمة السورية ديمة بياعة منذ أيام، وتحديداً في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعيد ميلادها، ولم تجد الفنانة حرجاً في الكشف عن عمرها الحقيقي علناً على الشاشة.

ديمة أوضحت أنها اكملت عامها الـ41، مشددة على أنها لا تنزعج من الحديث بصراحة عن عمرها، لافتة إلى أنها فخورة بكل تجارب حياتها، وقالت: (كل سنة من عمري هي سنة حلوة، مليئة بالفرح والحزن والألم، لماذا أمحي كل هذه الخبرات أو ما أقول عمري).

أمنية ديمة للعام الجديد ارتبطت بمرض ابنها ورد الذ كشفته لأول مرة خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج (صدى الملاعب)، حيث قالت إنه يعاني من وعكة صحية منذ فترة حتى تم تشخيص اصابته بمتلازمة كرون، وهو مرض مزمن يصيب الأمعاء، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أن ديمة انجبت (فهد وورد) من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.