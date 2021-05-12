دينا الشربيني تستعد لطرح (ثانية واحدة) في عيد الفطر

تستعد الممثلة المصرية دينا الشربيني لعرض فيلمها الجديد (ثانية واحدة) الذي تقرر طرحه ضمن قائمة الأفلام التي ستتنافس خلال عيد الفطر، ويشاركها بطولته النجم مصطفى خاطر.

فيلم (ثانية واحدة) إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، أوس أوس، محمود حميدة، ويزو وعلا رشدي.

و يعرض حاليا ضمن ماراثون دراما رمضان لدينا مسلسل ( قصر النيل) الذي يشارك دينا الشربيني في بطولته كل من النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.