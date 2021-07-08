دينا الشربيني و تصرف صادم في العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)

انفعلت الفنانة دينا الشربيني وانسحبت من أمام الكاميرات، في عرض فيلمها الجديد (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، الذي أقيم مساء أمس، بإحدى دور العرض، بسبب سؤال عن المطرب عمرو دياب.

ووجه أحد المراسلين، سؤالا للفنانة دينا الشربيني،عن سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟ الأمر الذي أزعجها للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: ( انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا).

وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

من جهة اخرى، ردت دينا الشربيني على ضعف إيرادات أحدث أفلامها (ثانية واحدة) الذي شاركت في بطولته أمام الفنان مصطفى خاطر.

وخلال العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) بطولة الفنان كريم عبد العزيز قالت دينا الشربيني إن الإيرادات ليست من مهامها فهي تؤدي عملها فحسب).

وأضافت دينا الشربيني أن الفيلم حقق إيرادات جيدة في التوزيع الخارجي حيث كانت المشاهدات أكثر بكثير.

وحقق فيلم (ثانية واحدة) إيرادات بلغت 3,695 مليون جنيه في 8 أسابيع منذ عرضه خلال موسم عيد الفطر، وانخفضت إيرادات الفيلم تدريجيا حتى وصل إلى 391 جنيها أمس مما يهدد بسحبه من دور العرض.