راغب علامة و زوجته يحتفلان بعيد زواجهما بمنتهى الرومانسية

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة وزوجته المصممة جيهان الأمس، بعيد زواجهما الـ26، وسط أجواء مليئة بالرقص، وذلك أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

و شاركت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبنانيجمهوره ومتابعي حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام) بصور وفيديوهات من احتفالهما ، عبر خاصية القصص القصيرة.

و ظهرت جيهان في الصور وهي ترقص على أغاني زوجها راغب علامة، وظهر راغب وهو يرقص ويغني مع زوجته، كما التُقطت لهما صورًا وهو يقبلها، وأثناء تقطيع (كعكة) الاحتفال، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين.

يذكر ان راغب علامة تزوج من جيهان في منتصف التسعينيات، وأنجب منها ولدين، هما خالد ولؤي.