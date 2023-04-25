راغب علامة يبرر أزياء ابنه النسائية: (السبب جسمه و جماله!)

.البوابة-دافع الفنان راغب علامة عن ظهور ابنه لؤي مرتديا زيا نسائيا في عدة المناسبات الخاصة بعرض أزياء

وقال راغب علامة في لقاء لقناة الجديد اللبنانية: (لؤي بتجيله الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وبيقدم دور عارض أزياء وابني هو العربي الوحيد في هذا المستوى ده، والماركات بتكلموا ويقولوا البس سواء زي نسائي أو الممتلئ بالزهور، وحرام الهجوم عليه، ولم ننزعج من هذه الحملة، وقالي لو تعرف اللي عامل الهجوم علي ادفعهم فلوس عشان يبقوا معي بدل الهجوم علي...وهو زيه زي الممثلين بيلعب دور).

من جهة أخرى، حرص النجم اللبناني على تهنئة جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) بحلول عيد الفطر السعيد

وكتب راغب قائلا: (أتمنّى للجميع عيد فطر سعيد وأيّاماً مُباركةً تُكلّلها السّعادة، وتَحمل معها الأمن الأمان والرضا والاستقرار والصحّة والعافية، وأن تُزهر محبّةً وازدهاراً وتضامناً ووئاماً، وأن نشهد نهاية الأحزان وبدايةً لبزوغ فجر الأمل والفرح الكبير).