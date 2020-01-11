راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه (لؤي) و يوجه له هذه الرسالة

وجه النجم اللبناني راغب علامة رسالة لنجله الأصغر (لؤي) في عيد ميلاده، مسترجعا ذكريات يوم ولادته وأن أول حركاته كانت التمسك بيده، ونشر عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، صورة تجمعهما، معلقا عليها قائلا (حبيب روحي وعمري لؤي.. في مثل هذا اليوم في سنة 2001، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين).

وتابع :(حملتك بين أحضانى فى لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بأصبع يدى ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدي حتى الآن.. والآن أصبحت رجلا أفتخر به.. الحمدلله على نعمة وجودك فى حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل.. والحمدلله أنك جعلتني فخوراً بك جداً، فأصبحت ابني وأخي وصديقي الذي أعتز به، أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية.. أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام)، حسب موقع اليوم السابع.