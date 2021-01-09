راغب علامة يغني للعشاق في عيدهم في جمهورية الدومنيكان

أعلن الفنان راغب علامة عن تقديم حفله القادم في جمهورية الدومينيكان، احتفالا بعيد الحب الذي يويفق يوم 14 فبراير/شباط من كل عام.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على موقع (إنستجرام): (بإذن الله سيكون لي لقاء مع جمهور الاغتراب الذي نحبه في #PuntaCana على البحر بجمهورية #دومينيكان لنحتفل مع بعض بمناسبة #عيد_الحب على أمل أنه ترجع الحياة لطبيعتها، وتزهّر #حب وفرح وسعادة وصحّة وراحة بال #راغب_علامة)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة التقى مع الفنان عمرو دياب، الأسبوع الماضى في دبي، خلال رأس السنة.

وظهر راغب علامة، من خلال فيديو، وهنأ الهضبة بألبومه الحديد (يا أنا يا لاء)، قائلًا: (أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء)، ورد عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: (يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أني شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا).