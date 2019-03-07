رانفير سينغ يتحدّث عن حياته بعد الاعتزال ويتمنى أن يحقق هذه الأمنية مع ديبيكا بادوكون

رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

حل النجم الهندي رانفير سينغ ضيفًا على إحدى المقابلات الصحفية مؤخرًا، وتحدث بشكل مفصّل عن خطط التقاعد التي بدأ منذ الآن بالإعداد لها، وبالتأكيد فإن زوجته نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون ستكون جزءًا أساسيًا من هذه الخطط، حيث أنه أعرب عن رغبته القيام بالعديد من الأمور برفقتها بعد الاعتزال.

وقال رانفير أنه يخطط بعد الاعتزال لشراء فيلا مطلة على البحر، ويوجد بها بركة سباحة ومكان مخصص للطهي حولها، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة للرسم ومشاهدة الأفلام وممارسة رياضة اليوجا.

ومن بين الأمور التي تمنى أن تكون موجودة بشكل أساسي إلى جانب كل ما ذكره سابقًا، أن يكون محاطًا بعدد كبير من الأطفال الذين سينجبهم برفقة زوجته ديبيكا بادوكون.

يشار إلى أن رانفير سينغ وديبيكا بادوكون عقدا قرانهما في شهر نوفمبر الماضي من عام 2018، وأقاما حفل زفاف أسطوري على بحيرة كومو الإيطالية بحضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين والأهل، وتم استقبالهما في الهند بطريقة لافتة بحضور حشد كبير من المعجبين.