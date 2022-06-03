رانيا يوسف بإطلالة جريئة من أمام مسرح (برودواي)

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها بفستان قصيروردي قصير بجوار بوسترات حفل نجمة البوب الأمريكية تينا تيرنر، على مسرح برودواي وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).



وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي كتب:( براحة شوية ، إيه الجمال دا ، وحش، والرحمة شوية، اللون الرايق).



من جهة اخرى، يعرض للفنانة المصرية مسلسل (الآنسة فرح 5)، عبر منصة (شاهد) بالتزامن مع عرضه على شبكة قنوات mbc، مع النجوم: أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.