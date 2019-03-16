بعد فستان بلا بطانة: رانيا يوسف بفستان الجماجم!!

رانيا يوسف

اعتادت الفنّانة المصرية رانيا يوسف خلال الأشهر الماضية، على خضوعها لأكثر من جلسة تصوير، حيث كشفت عن أحدث جلسة لها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك).

وظهرت رانيا يوسف، بفستان باللون الأسود المنقوش بـ(الجماجم)، وهي الجلسة التي صورها المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، ومكياج علاء التونسي.

وأثارت رانيا ضجّة بصورها الجديدة بين المتابعين، الذين انقسموا بين من عبّر عن إعجابه بإطلالتها الجديدة وبين من انتقدها.