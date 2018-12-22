رانيا يوسف تثير الجدل ثانية بفستان جديد ...اصفر بدل الاسود!

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان أصفر قصير، خلال حضورها إحدى الحفلات الفنية الأخيرة، والذي كشف عن كامل ساقيها، مما سوف يضعها في مرمى نيران الانتقادات على السوشيال ميديا مرة أخرى، بعد أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، حسب اليوم السابع.

يذكر أنه فى الفترة الأخيرة، خاضت الفنانة رانيا يوسف العديد من جلسات التصوير، والتي اتسمت بعضها بالوقار نوعًا ما، ولكنها كانت قد كشفت عن إطلاله لها أيضا بفستان أسود يتكون من قطعتين فقط.