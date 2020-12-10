رانيا يوسف تتصدر الحديثة من جديد بـ "البطانة" من مهرجان القاهرة السينمائي!

تواجدت الممثلة المصرية "رانيا يوسف" أمس خلال مهرجان القاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال أيام العرض التي بدأت فعالياتها منذ حوالي الأسبوع.

واختارت رانيا والتي اعتادت على إثارة الجدل فستان أسود بسيط من تصميم "إليزابيتا فرانشي" وتصدرت الحديث بإطلالتها التي اعتبرها الجمهور محتشمة وملفتة في نفس الوقت، كما أنها كانت ترتدي بطانة تحت الفستان.

في نفس السياق، كانت رانيا قد تواجدت أول أمس في المهرجان واختارت فستان أيضاً من "إليزابيتا فرانشي" باللون الفيروزي وأثنى الجمهور على إطلالتها التي كانت أيضاً مناسبة بعيداً عن هوس "البطانة".

يذكر أن رانيا كانت قد تصدرت الحديث ولاقت الكثير من الانتقادات خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي منذ حوالي الشهر بسبب إطلالاتها الجريئة والتي كان من بينها جمبسوت أسود قصير شفاف أظهر ملابسها الداخلية بشكل واضح، وجاء في التعليقات الساخرة: "ارتدت البطانة ونسيت الفستان" مستذكرين إطلالاتها في الجونة منذ عامين تقريباً بعد أن أطلت بفستان أسود طويل أظهر البطانة التي كانت ترتديها بطريقة واضحة ومزعجة، وكانت قد علقت وقتها "مليش ذنب.. البطانة اترفعت".

كذلك الأمر خلال اليوم الأول من مهرجان الجونة عندما أطلت بفستان جريء دفعها للخروج عن صمتها والتعليق "طول عمري بلبس لبس جريء من قبل ما أدخل الوسط الفني .. تربيتي كده ودي شخصيتي مش هغيرها عشان حد... التريندات دي مع نفسها واللي مش عاجبه شخصيتي ميبصش عليا".