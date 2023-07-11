ربى السعدي في أول ظهور مع طفلها.. وقصي خولي يعلق

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعت الممثلة السورية ربى السعدي مع طفلها، وذلك في أحدث ظهور لهما.

ربى السعدي تنشر صورة لطفلها



توجَّهت السعدي عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مجموعة صور تجمعها بزوجها وطفلها أمام شاطئ البحر، وأرفقتها بتعليق: "عائلتي الصغيرة المحبة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، معربين عن سعادتهم لحصول ربى على عائلة لطيفة، وكان من بينهم الفنان السوري قصي خولي الذي علَّق برموز تعبيرية على شكل قلوب، فيما علَّقت رنا شميس: "دخيلا هالماما شو بحبا"، كما كتبت سلاف فواخرجي: "يخليلكم ياه حبيبتي".

وأبدى آخرون صدمتهم من أن ربى تحوَّلت من طفلة شهدناها في أعمال درامية عدة، إلى أم لطفل جميل.

فكتبت إحداهن: "ماعم صدق ربى الصغيره صارت ماما❤️"، وأضافت آخرى: "ياخي مهما كبرتي بتظلي بعيوني وعيون الكل صغيره يعني مستحيل نشوفك كبيره وصرتي ام .. مع انك اكبر مني بسنتين لكن اشوفك اصغر مني بعشر سنين..الله يحفظكم".

زواج ربى السعدي



ودخلت السعدي القفص الذهبي في شهر مارس من عام 2021، خيث أقامت حفل زفاف عائلي صغير اقتصر على الأهل والمقربين بسبب جائحة كورونا.

وشاركت ربى متابعيها في ذلك الوقت صورة تجمعها بزوجها من حفل الزفاف، بدت فيها غاية في الجمال بفستان زفافها الأبيض.

من هي ربى السعدي ؟



اشتهرت الممثلة السورية الشابة ربى بظهورها الدرامي في عمر مبكر، ومن أدوارها البارزة، تلك التي أدتها في مسلسلات من تأليف والدها الكاتب هاني السعدي، منها "قتـل الربيع"، و"حاجز الصمت"، و"الخط الأحمر"، وغيرهم الكثير.

ولم تختر ربى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على الرغم من أن طموحها ينحاز للمجال الفني، وإنما بادرت السعدي للدراسة في جامعة، تخصص ترجمة أدب إنجليزي، وبدأت العمل على التنسيق ما بين دراستها في الجامعة، وتصويرها في الأعمال الدرامية.

وتنحدر الممثلة السورية من العاصمة السورية دمشق، رغم أن أصولها فلسطينية، وهي من مواليد كانون الثاني من العام 1995.

وتوقفت ربى السعدي فترة طويلة عن التمثيل، والسبب سبق وكشفته لجمهورها، وقالت إنها لم تغب بقرار شخصي منها بل بسبب الأدوار التي تعرض عليها واصفةً إياها بأنها التي لا تناسبها.