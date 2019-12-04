رحيل شعبان عبد الرحيم يثير شماتة إسرائيل و صديقه يهديه عمرة

سخر المذيع ومقدم البرامج في التلفيزيون الإسرائيلي، روي كايس، من وفاة الفنان المصري، شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنيته الشهيرة (أنا بكره إسرائيل).

ونشر روي تدوينة قال فيها: (وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل)، وفي تغريدة أخرى كتب: (الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا)، حسب موقع اليوم السابع.

من جهة أخرى، صرح الشاعر إسلام خليل أنه سيقوم بعمل عمرة لصديق حياته المطرب الشعبي الراحل، حيث يتواجد الآن في الأراضى السعودية.

وتوفي الفنان شعبان عبد الرحيم، أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، حيث أكد نجله أنه توفي إثر أزمة قلبية.