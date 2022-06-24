  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. رزان مغربي تطلب الدعاء بعد إصابتها بفيروس كورونا

رزان مغربي تطلب الدعاء بعد إصابتها بفيروس كورونا

سهير العابد

سهير العابد

منشور 24 حزيران / يونيو 2022 - 04:09
رزان مغربي
رزان مغربي

تعاني الفنانة اللبنانية رزان مغربي ، من إصابتها بفيرس كورونا، حيث أكدت أنها خائفة جدا من الفيروس مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن الاصابة بفيروس كورونا صعبة بهذا الشكل، وطلبت من كل محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء وتخطي هذه الأزمة الشديدة على حد وصفها.

اقرأ ايضاًرزان مغربي تكشف لأبلة فاهيتها معلوماتها الشخصية.. وأقصى وزن وصلته سيصدمكرزان مغربي تكشف لأبلة فاهيتها معلوماتها الشخصية.. وأقصى وزن وصلته سيصدمك

وأعلنت رزان مغربي اصابتها بفيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، من خلال خاصة (ستوري)على حسابها الشخصي بموقع (انستغرام)، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركتها في حفل النجم اللبناني راغب علامة حفله الغنائي فى مصر حيث قدمت رزان الحفل وهنأته بعيد ميلاده على خشبة المسرح.

وفنيا، تنتظر رزان بدء تصوير فيلم (بنات رزق) الذي تعاقدت على المشاركة في بطولته مؤخراً حيث تقدم شخصية جديدة عليها بها أكشن وكوميديا في نفس الوقت، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...