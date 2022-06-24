رزان مغربي تطلب الدعاء بعد إصابتها بفيروس كورونا

تعاني الفنانة اللبنانية رزان مغربي ، من إصابتها بفيرس كورونا، حيث أكدت أنها خائفة جدا من الفيروس مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن الاصابة بفيروس كورونا صعبة بهذا الشكل، وطلبت من كل محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء وتخطي هذه الأزمة الشديدة على حد وصفها.

وأعلنت رزان مغربي اصابتها بفيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، من خلال خاصة (ستوري)على حسابها الشخصي بموقع (انستغرام)، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركتها في حفل النجم اللبناني راغب علامة حفله الغنائي فى مصر حيث قدمت رزان الحفل وهنأته بعيد ميلاده على خشبة المسرح.

وفنيا، تنتظر رزان بدء تصوير فيلم (بنات رزق) الذي تعاقدت على المشاركة في بطولته مؤخراً حيث تقدم شخصية جديدة عليها بها أكشن وكوميديا في نفس الوقت، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.