رشا رزق

حولت مطربة أفلام الكرتون السورية رشا رزق أغنية شعبية مصرية إلى أغنية باللغة العربية الفصحى وأتقنتها، وذلك حين طلب منها داخل برنامج "جو شو".

حلت رشا رزق ضيفة على إحدى حلقات برنامج الذي فاجأها بطلبه منها أن تغني أغنية "آه لو لعبت يا زهر" لأحمد شيبة بعد أن بدل كلماتها إلى الفصحى.

عرف الجمهور رشا رزق بأغانيها التي قدمتها لأشهر أفلام الرسوم المتحركة منها " عهد الأصدقاء،سندريلا، أنا وأخي، دروب ريمي، المحقق كونان، المقاتل النبيل، أدغال الديجيتال، أبطال الديجيتال، الأجنحة الصينية، دايس، القط الأسود، القناص "

ومن لا يعرف من هي رشا رزق:

1- مطربة سورية ولدت في دمشق 5 مارس 1979.

2- بدأت الغناء في سن الـ 9 سنوات.

3- درست في المعهد العالي للموسيقى بدمشق وتخرجت فيه عام 2002.

4- درست التجارة والأدب الفرنسي بالمراسلة مع جامعة السوربون بفرنسا.

5- هي أستاذة غناء أوبرالي بالمعهد العالي للموسيقى.

6- شاركت في حفلات الأوركسترا الوطنية السورية وقدمت حفلات عديدة.

7- لديها فرقة "إطار شمع" أسستها مع زوجها إبراهيم سليماني وتغني مع الفرقة في العديد من الدول العربية.

8- لديها ابنة تدعى سارة.