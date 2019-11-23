رغم تكريمها في القاهرة السينمائي: الحضور مستاء من منة شلبي!

أثارت الفنانة منة شلبي غضب الجماهير المصرية بسبب تحدثها خلال الندوة الخاصة بتكريمها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 41، باللغة الإنجليزية في حضور جماهير مصرية.

وترك عدد من الحاضرين الندوة بسبب عدم فهمهم للغة الانجليزية وهو ما اعتبره البعض قلة احترام ومبالغة لانها في الاساس فنانة مصرية تكرم في مهرجان بلدها.

وصرح الحاضرون :( هي مش من أوروبا وعيب لما تحترم عدم فهم البعض للغات الاجنبية)، وعلق اخرون :( الفنانين زودوها)، حسب موقع صدى البلد.

بدورها تجاهلت النجمة الموضوع وغردت عبر حسابها في (تويتر) قائلة: (شكراً لكل حد جه الندوة النهاردة، بجد بجد أسعدتوني بحضوركم واتبسطت بأسئلتكم .. محبة خالصة مني ليكم).