رنا ريشة تهاجم منتقدي مسلسل شارع شيكاغو: " أشكال مشوهة ويلعن هالمهنة".. والجمهور يستذكر تعليق أمل عرفة!

أطلقت الممثلة هجوم السورية وزوجة مخرج شارع شيكاغو "رنا ريشة" هجومًا شرسًا عبر حسابها في فيسبوك على منتقدي مسلسل زوجها.

وجاء في منشور رنا "من المعيب جدا ومن العار انو الدراما السورية تحوي على اشكال مشوهة فكريا ونفسيا اشباه بشر انصاف عقول الله يلعن هالمهنة شو بتحوي زبايل".

وتابعت رنا "لما تكون حرامي وشخص وصولي والهوية:طبقجي رخيص..الافضل انك تسكت وتروح تعالج حالك بعدين طور نفسك.... وبعدا اتفضل احكي...لما حدا يقول مسلسل غرائزي! معناها هي اللغة الي بتفهم فيها بالاضافة انك مو شايف ولا حلقة من مسلسل اذا عرف السبب بطل العجب"!

وتم توجيه هجوم رنا من قبل البعض نحو الممثلة السورية أمل عرفة التي كانت قد انتقدت الأدوار الجريئة والقُبل التي قُدمت في العمل، وعلى الرغم من أن أمل شاركت في العمل وأطلت بمشهد جريء أظهر زميلها الممثل السوري مصطفى المصطفى وهو يُقبل قدمها إلا أنها انتقدت المشهد وأكدت أنه مبالغ فيه.

تصريحات رنا لم تكن تقصد فقط أمل عرفة، بل كان هناك هجوم على المخرج السوري سمير حسين الذي أطل مؤخراً عبر أحد البرامج الحوارية وعلق بـ "عمل رديء للغاية وغرائزي"!

نبذة عن العمل

مسلسل رومانسي بوليسي وتدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين هما ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي، أما بطولة العمل فيشارك فيها "عباس النوري، سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، مهيار خضور" ونخبة من الوجوه.

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أبرز الإنتقادات

- مشهد رقص والتقبيل الذي جمع سلاف فواخرجي ومهيار خضور

- الممثلة السورية ريام كفارنة وزميلها خالد شباط كان لهما القسط الأكبر من الانتقادات بسبب القبل المتبادلة بينهما خلال عدة حلقات

- نادين سلامة والممثل وائل رمضان وقُبل متبادلة

- مشهد احتوى كلمات نابية

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