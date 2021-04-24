روان بن حسين تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية مميزة على (إنستجرام)

شاركت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام).



وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان ستان باللون البرتقالي، ومكياج مميز وشعر باللون البني منسدل على الأكتاف.



روان كانت قد طرحت المؤخراً أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان (كان يا ما كان) عبر قناتها على موقع (يوتيوب).

(كان يا ما كان) أغنية باللهجة المصريّة من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل. أمّا الكليب فهو من إخراج ريشا سركيس الذي حرص على تجسيد فكرة الأغنية بطريقة فنيّة وواقعيّة قد وصلت إلى قلوب كل النساء.

يذكر أنّ الكليب يتصدّر حتى الآن المرتبة الأولى على كافّة قنوات (يوتيوب) مع شركة وتري حيث يبلغ عددهم ال 300 قناة تقريباً، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.