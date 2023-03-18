روان بن حسين تفيض حسنا و أنوثة في أحدث إطلالاتها

البوابة-خطفت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت روان حسين بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون الاسود، و اعتمدت على المكياج الواضح الجذاب، مما أبرز جمال ملامحها.



يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة (مالك أمل) الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب)، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر. و حققت الأغنية منذ صدورها نجاحًا وانتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت التعليقات المشيدة بها والفيديو كليب.