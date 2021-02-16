روبي تعود الى عالم الغناء بالـ(هوت شورت) و هذا هو البوستر

طرحت النجمة روبي بوستر ألبومها الجديد (حتة تانية) بالتعاون مع المنتج وليد منصور وخطفت روبي الأنظار بصورة البوستر خاصة أنها ارتدت فيه (هوت شورت) ونال إعجاب كل محبيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل كما تستعد لتصوير أولي أغنياتها علي طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحه الفترة المقبلة، حسب موقع اليوم السابع.

وتتعاون روبي في الألبوم مع المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

الألبوم الجديد لروبى يطرح بشكل متقطع، حيث ستطرح أغانيه بطريقة السينجل، وبهذا الألبوم تعود روبي لعالم الغناء بعد فترة غياب طويلة، بعدما ركزت السنوات الأخيرة الماضية فى عالم التمثيل.

فى سياق مختلف تشارك روبي في بطولة مسلسل (شقة 6) إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، وهو من إنتاج أيمن يوسف.