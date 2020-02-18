روبي في أحدث ظهور مع شقيقتها كوكي: (يا إخواتي بحبها!)

نشرت الممثلة المصرية روبي عبر حسابها الرسمي على (إنستجرام)، صورة لها بصحبة شقيقتها الممثلة الشابة كوكي مجدي. وعلقت روبي على صورتها مع شقيقتها قائلة: (حبيبة أختها يا أخواتي بحبها).

وتشارك روبي حاليا في فيلم (حلم سوسن) إلى جانب أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، والذي انطلق تصوير أول مشاهده الأسبوع الماضي في مدينة الإنتاج الإعلامي ومقرر أن يستمر التصوير هناك حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل توقفه لفترة بسبب انشغال فهمي بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد (تيمون وبومبا).



