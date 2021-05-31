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روميساء الحاج تتعرض للهجوم بعد سخريتها من النساء المعنفات.. وأنجلينا جولي تقول لها "اخرسي"

منشور 31 أيّار / مايو 2021 - 08:44
روميساء الحاج
روميساء الحاج

أثارت الموديل الارتيرية المقيمة في السعودية روميساء الحاج موجة من الجدل والغضب بعد سخريتها من المعنفات وما تمر به النساء من تعذيب وإيذاء.

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نشرت روميساء الحاج مقطع فيديو تظهر فيه بكدمات ورضوض باستخدام تأثيرات المكياج، بينما تبكي على أنغام أغنية كاظم الساهر "يكرهون الحب"، وعلَّقت عليه: "بكيتوا ولا لسا؟"، ورغم أنها أرادت على ما يبدو إثارة الضحك فحسب، إلَّا أن متابعيها اعتبروا تصرفها باللانساني وتعبير عن استهتارها باللواتي يتعرضن للتعنيف.

وأطلق رواد موقع "تويتر" هاشتاغ "روميساء اخرسي" والذي تصدر الترند في المملكة العربية السعودية، حيث استمر المستخدمون سخريتها بقضية جادة مثل التعنيف.

وأعربت إحدى المستخدمات عن غضبها إزاء تصرف الحاج، وكتبت: "روميساء بنت سعودية مشهورة على سناب شات، قررت تعمل أحقر حاجة ممكن الإنسان يعملها وهي إنها تضحك وتستهزء على قضية إنسانية زي التعنيف، تطلع تقلل من التعنيف بالشكل ده، الفئات دي الحقيقة لا عندهم إنانسية ولا حتى ذرة دم".

وعلَّقت أخرى موبخةً: "تعنيف النساء مو ماده للضحك ابدا! ايش المضحك في قضيه التعنيف؟ واللي عندها مرضى نفسها وش المقصد يعني تنكري التعنيف والاستهانه بمعاناتهم بذات فئه النساء؟ مايحق لك انك تاخذي قضيه مثل التعنيف كماده للضحك".

وكتبت أخرى بسخرية: "حتى انجلينا نطقت #روميساء_اخرسي".

من هي روميساء الحاج؟

وقد اكتسبت روميساء الحاج شهرة كبيرة بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2019 بصفتها ملكة ارتيريا وكانت قد اثارت الجدل سابقا بعد ظهورها مع اليوتيوبر السعودي زياد مسفر.

وتعمل روميساء في مجال الموديلينغ وتعاونت مع عدد من خبراء التجميل في الخليج العربي الذين تمكنوا من إبراز جمالها بشرتها السمراء بمكياج أنيق.

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كما شاركت روميساء في برنامج Beauty Match على قناة MBC والذي تقدمه جويل مردينيان.

 

كلمات دالة:روميساء الحاجتغنيف المرأةاعتداء جسديمعنفاتالسعوديةأنجلينا جوليفننجوم

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