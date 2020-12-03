ريموشكا تضرب مهرجان القاهرة بفستان أكثر من جريء.. وهذه ليست المرة الأولى!

تواجد نجوم الوطن العربي أمس في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 ومن بينهم كان ياسمين صبري، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أحمد حلمي، منى زكي وغيرهم.

وكالعادة تُسارع الممثلات لاختيار أجمل الفساتين والإطلالات حتى يخطفن الأضواء ويتصدرن حديث الصفحات الفنية.

واختارت الإعلامية التونسية "ريم الطايف" طريق آخر لخطف الأضواء عن طريق إطلالة جريئة وُصفت بالبذيئة نوعاً ما.

وظهرت ريم الطايف والتي تدعى ريموشكا فستان أبيض جريء مفتوح من منطقة الصدر بطريقة وُصفت بـ "الأوفر"، ونالت انتقادات لاذعة عليها كان من بينها "سبحان الله ماادري وين الجمال في الموديل المعفن يعني لو غطته كان طلع انيق جدا ودوق وراقي .. ليش الرخص ذا وعرض اللحم كانهم بسوق النخاسه واللي مايشتري يتفرج"..وكان هنالك تعليق "شو العبره من الفستان انو هي حمامه وحامله القفص والله مسخره استحوا الأجانب يعملوها". بالرجوع إلى إطلالات ريموشكا فهي معتادة على إرتداء مثل هذه الفساتين الجريئة خلال المهرجانات.

نبذة عن ريموشكا:

إعلامية تونسية لقبت بمونيكا بيلوتشي العرب للشبه بينها وبين الممثلة الإيطالية، حيث تعتبر أول سيدة عربية تدخل السوق العالمى وتعرض جميع ملابس وإكسسوارات الماركات العالمية و أصبحت أشهر بلوجر في العالم على السجادة الحمراء.

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