ريم أرحمة تُفجع بحادث إبنتها الوحيدة!

كشفت الممثلة البحرينية ريم أرحمة عن تعرضها ابنتها لحادث مؤلم كاد أن ينهي حياتها لولا العناية الإلهية التي أنقذتها من الموت.

ريم كشفت وأنه أثناء تواجدهم في المنزل لم يشعروا بأي شيء بتاتاً في حين كان ابنتها تحاول إخراج الشاحن من نقطة الكهرباء والتي بدورها أذابت قطعة البلاستيك تاركتاً القطعة المعدنية التي توصل الكهرباء مكشوفة.

ابنة ريم لم تلاحظ أيضاً أن الكهرباء ما زالت تعمل، واتجهت نحو الشاحن بغاية إخراجه من النقطة لتتعرض لصدمة كهربائية أسقطتها أرضاً من دون حراك. العائلة التي تواجدت في وسط المنزل لم تتمكن من الإنتباه أو سمع صوت لما حدث إلا بعد أن انتبهت صديقة الفتاة لصوت مُنخفض فيه نبرة أنين ليتضح لاحقاً أنها ابنة ريم ارحمة.

الممثلة البحرينية والتي روت ما حدث مع ابنتها الوحيدة شكرت الله على أن الأمر قُضي على خير كما وجهت شكرها لفريق الإسعاف الذي تواجد في المكان وانقذوا ابنتها من دون أي مُضاعفات كانت من الممكن أن تؤثر على صحتها في المستقبل.

ريم أرحمة عروس للمرة الثانية!

بالحديث عن الممثلة البحرينية فقد كانت قد تصدرت الحديث بعد أن أطلت بمنشور كانت قد شاركته عبر حسابها أظهرها بفستان زفاف مع كاب بنفس اللون وإكسسوار رأس أيضاً من نفس اللون، وأرفقت الصور بتعليق يحوي خاتم زواج من دون أي شيء آخر، واتجهت الإحتمالات حول زواجها بعيداً عن الأعين خاصةً أنها لمحت خلال عام 2019 أنها تعيش علاقة عاطفية مع أحدهم.

الممثلة مع الجدل الكبير الذي خلقته أوضحت أن الصور ما هي إلا جزء من دورها في مسلسل "أبشر بالسعد" الذي يجمعها بعدد من النجوم من بينهم "مريم الصالح، نايف الشمري، عبير أحمد، حسين المنصوروغيرهم.



وأوضحت ريم أنها لن تتردد في الإعلان عن خبر زواجها لو حدث الأمر طبعاً، وجاء تحديداً في تصريحها "إذا الله كتبلي زواج أكيد راح أنشر ماراح أخش شيء ولكن فكرة الزواج مؤجلة لحد الآن".

ريم والتي تبلغ من العمر 34 عاماً كانت قد تزوجت أول مرة من والد ابنتها الوحيدة إلا أن الزواج لم يدم وحدث الطلاق بينهما بسبب رغبة الأخير منها بالابتعاد عن أهلها ورغم محاولاتها لحل الموضوع إلا أنها فشلت وانتهت الحكاية. ريم من بعدها عادت وخطبت لشاب من خارج الوسط الفني إلا أنه الخطوبة انتهت بسبب تعرض الشاب لحادث ووفاته مباشرةً، وكانت قد أكدت أنها ما زال لخطيبها مكان خاص في قلبها وذاقت معه طعم الحب الحقيقي.

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