ريم البارودي تؤدي مناسك العمرة

البواية-شاركت الفنانة ريم البارودي، صورا لها من الحرم المكي أثناء أدائها لمناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، لاقت استحسان متابعيها و تفاعلهم.

و علقت الفنانة على الصور قائلة: (رددت اليك ردا جميلًا فتقبلني واعف عني، وعن أبي واغفر لي ولأبي واجعلني مستجابة الدعاء، اللهم إني قد عدت إليك حبا فيك، وشكرا لدوام نعمتك، اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه، اللهم تقبل).

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل (نقل عام)، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومريهان حسين، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي، وآخرون.