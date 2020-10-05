ريم الصانع تنهار بالبكاء بسبب فضيحة البكيني وصورتها بروب الاستحمام.. شاهد!

عادت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع لتصدر الحديث من جديد بعد نوبة البكاء التي وقعت فيها بسبب الأحداث والفضائح التي واجهتها.

بداية الأمر كانت عندما انتشر فيديو لـ ريم برفقة سائحة أجنبية وهي ترتدي البكيني لتُشن حملة هجوم شرسة عليها من قبل رواد السوشال ميديا وتصدر هاشتاق "فضيحة ريم الصانع" الترند في السعودية.

الأمر لم ينتهي هنا، بل تم تداول صورة لـ ريم وهي ترتدي روب الاستحمام برفقة شاب غريب يدعى "عبد الله" الذي كان يرتدي أيضاً روب استحمام مما عرضهما وهي بالأخص لهجوم شديد بحكم أن الشاب الذي معها غريب عليها ولا تربطه صلة رسمية من ناحية أنهم من نفس العائلة.

ريم شاركت فيديو أمس وهي تبكي بسبب جميع المشاكل التي واجهتها من أول السنة الحالية وجاء فيه "بديت أكره الناس وأشيل زعل بقلبي وأتضايق...أنا أحب الكل حتى الي يكرهوني".

يالله شكثر فات عالموضوع وحنا نسينا بس البنت ماننست ولازال مأثر فيها والله الناس بالسوشل ميديا مايرحمون يقطعون الشخص تقطيع وينامون ويعيشون ولا كأنه صار شي وهو يجلس يتألم ويتعذب ولا يعرف كيف يعدي ايامه بس اهنيها شجاعتها وتصالحها مع ذاتها شي بطل والله #ريم_الصانع pic.twitter.com/qfoP78LIZx — بس وضحى. (@Peony299) October 4, 2020

ولاقى الفيديو انتشار كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ودعم من رواد السوشال ميديا لريم تحت شعار "لا للتنمر"، وكان من بين التعليقات "الله شكثر فات عالموضوع وحنا نسينا بس البنت ماننست ولازال مأثر فيها والله الناس بالسوشل ميديا مايرحمون يقطعون الشخص تقطيع وينامون ويعيشون ولا كأنه صار شي وهو يجلس يتألم ويتعذب ولا يعرف كيف يعدي ايامه بس اهنيها شجاعتها وتصالحها مع ذاتها شي بطل والله"، وأضاف آخر "تألمت لما شفت ريم الصانع وسمعت كلامها وأشعر بها وأعرف الى أي درجة تجاهد داخليًا فعلاً ترى شعور الكره أسهل من الحب ، وبسرعة توصل له ، أما الحب فهو سامي ترى خواطر الناس ما هي سلع ، الخواطر مو ماديات لا تستسهل تصرف او كلمة وترمي بها غير مبالي لخاطر صاحبها ترى الأذية"!

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