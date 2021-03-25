ريهام حجاج تثير الجدل بمنشور ناري غامض على (إنستجرام)!

نشرت الفنانة ريهام حجاج تعليقا غامضا عبر خاصية (ستوري) على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) بعد انتشار انباء عن انسحاب مؤلف ومخرج مسلسلها الرمضاني (كل مانفترق).

وكتبت ريهام، قائلة:(يرى الدميم في الجمال تحديًا له، والغبي في الذكاء عدوانًا عليه، ويشعر ذي الفاااحشة في الأخلاق تعريًا له، وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده).

و كانت الفنانة رحاب الجمل علقت على الاخبار المنتشرة بإنسحاب مخرج ومؤلف مسلسل كل مانفترق لـ(ريهام حجاج)، وقالت انها متعجبة من انتشار مثل هذه الاخبار، وأكدت انها متواجدة في لبنان لتصوير مسلسل (لحم غزال) للفنانة غادة عبد الرازق.، حسب موقع صدى البلد.

كما أكدت رحاب ان كواليس العمل قبل ان تسافر كانت رائعة جدا بين كل فريق عمل المسلسل، وقالت انها تراهن على نجاح المسلسل هذا العام، وان محمد امين راضي كاتب مهم جدا، وكريم العدل مخرج مهذب.

المسلسل يشارك في بطولته ريهام حجاج، ايتن عامر، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، ، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي وطارق الجنايني.