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ريهام عبد الغفور تواصل بطولاتها في رمضان بمسلسل (رشيد)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 17 آذار / مارس 2023 - 02:40
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

البوابة-روجت النجمة ريهام عبد الغفور لمسلسلها الجديد (رشيد)، و ذلك بنشر البوستر الرسمي للمسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل 2023، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

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وعلقت ريهام على البوستر قائلة: (في رمضان إن شاء الله، اللهم جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض).

هذا وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها معبرين عن حماسهم الشديد لمشاهدة العمل، وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف قائلة: (لا أستطيع الانتظار).

جدير بالذكر أن مسلسل (رشيد) بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.

كلمات دالة:ريهام عبد الغفور

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