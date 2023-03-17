ريهام عبد الغفور تواصل بطولاتها في رمضان بمسلسل (رشيد)

البوابة-روجت النجمة ريهام عبد الغفور لمسلسلها الجديد (رشيد)، و ذلك بنشر البوستر الرسمي للمسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل 2023، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

وعلقت ريهام على البوستر قائلة: (في رمضان إن شاء الله، اللهم جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض).

هذا وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها معبرين عن حماسهم الشديد لمشاهدة العمل، وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف قائلة: (لا أستطيع الانتظار).

جدير بالذكر أن مسلسل (رشيد) بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.