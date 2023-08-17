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زوجة سعد الصغير تتهمه في بلاغ رسمي بتصويرها في غرفة نومها!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 02:47
سعد الصغير
سعد الصغير

البوابة-قدمت هدير محمد زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير بلاغًا ضده في قسم شرطة الهرم تتهم فيه سعد بأنه قام بوضع كاميرات مراقبة في مسكن الزوجية و السيارة الخاصة بها بدون علمها وذلك لمراقبتها. وقدمت إلى رجال الشرطة مقاطع فيديو تثبت فيها أن هذه المقاطع تم التقاطها دون علمها، و على الفوز تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات و سماع أقوال الشهود في هذه الواقعة.

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و كانت السيدة قد دخلت في نوبة بكاء شديدة من فرط صدمتها التي اكتشفتها، وبعد تهدئتها روت ما حدث لها :( جوزي سعد الصغير مركب ليا كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة ، وانا حابة اقدم بلاغ ضد وعايزة حقي بالقانون).

سعد الصغير

و في وقت سابق، واجه سعد الصغير أزمة مشابهة مع زوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر، واتهمته حينها بتهديدها ومراقبة هاتفها المحمول، كما قدمت شكوى ضده في مباحث الإنترنت.

سعد الصغير

 

كلمات دالة:سعد الصغير

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