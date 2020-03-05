زوجة قصي خولي تنشر هذه الصورة و تثير الجدل مجددا!

بعد أيّام من نشرها للفيديو الذي صنع الحدث طيلة الأسبوع الماضي عادت زوجة النجم السوري قصي خولي التونسيّة مديحة الحمداني لنشر صورة جديدة لها على حسابها على (انستجرام).

وتفاعلت الحمداني، وفق ما نقلته مجلة (سيدتي) مع بعض التعليقات التي كتبها متابعوها وخاصة تلك التي كانت تحمل عبارات تضامن معها .

وكتبت إحداهن أيضاً تعليقاً جاء فيه: (انا مو كبيرة و فيني شيب مع اني اهتم بنفسي و كثرة الصبغة تسبب تلف للشعر كثير استحي منو). و أجابت مديحة الحمداني على هذا التعليق بالقول : (ما في داعي تستحي ...حبي نفسك كما انت).

وكتبت ثالثة تعليقاً لها على ذات الصورة: ( حلو بس ليش ما تصبغي شعرك ما في شي يستاهل تهملي في حالك).

و كان ردّ الحمداني: ( الشيب مش علامة اهمال للنفس،عدم صبغه هو تصالح مع النفس) و قد أثار هذا التعليق موجة من التعليقات التي كانت في أغلبها تشيد بقوّة شخصيّة زوجة النجم السوري قصي خولي و ثقتها بنفسها و جمالها الطبيعي.