زوجة قصي خولي تنفي صحة الفيديوهات الفاضحة المنسوبة اليها

أكدت عارضة الأزياء التونسية مديحة الحمداني، أن الصور والفيديوهات الفاضحة المنسوبة لها، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مفبركة وتهدف للإساءة لها.

وقالت الحمداني، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على (إنستجرام): (التصويرة هذه مهبطينها وقلك ماخذينها ليا انا وانا… هاذي كنت في تايلاند مع أصحابي.. وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي السكوتر).

وأضافت: (شوفتوا مالو وضع مخل.. وهذه آخر مرة باس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها.. نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة.. عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عليها.. وحاجة أخرى مراقبة الغير ما تتعبك كان أنت الله يعين)، حسب موقع دنيا الوطن.

وختمت: (نزيدكم هذا فيديو خذوا منو صوتي وركبوها على **.. حسبي الله فيهم.. هونا أنا وأختي في تركيا).

وذاع صيت مديحة بعد خروجها بفيديو تتحدث به عن زواجها بالممثل السوري قصي خولي، وعدم رؤيته لابنه، وكذبت خولي حينما تحدث أنه أب مثالي، وقالت إنها لا تلومه لأنه إنسان ممثل وهذا عمله وأنه من الطبيعي أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودًا على أرض الواقع.

