زينة تودع الصيف بإطلالة جريئة على البحر

تحرص الفنانة زينة على مشاركة جمهورها ومتابعيها ومحبيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث جلسات التصوير والإطلالات التي تخضع لها. هذا و أثارت الفنانة المصرية ، جدلاً واسعاً بإطلالاتها الجريئة على شاطئ البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت زينة صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وظهرت خلالها بقميص أبيض فقط، دون بنطال، مع (تيشرت) أصفر تحته، يكشف جزءاً من صدرها.

يذكر أن زينة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل (كله بالحب) من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.