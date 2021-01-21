زين كرزون تنهار بالبكاء أمام الكاميرا.. ورسالة إلى خطيبها السابق!

أطلت الناشطة الأردنية زين كرزون عبر حسابها في سناب شات الذي يتابعها عليه الملايين حيث تنشر يومياتها بشكل دائم.

وظهرت زين هذه المرة وهي حزينة وتبكي والسبب شقيقاتها الفنانة الأردنية ديانا كرزون وتوأمها هيا حيث عبرت كرزون عن شوقها لشقيقتها بعد أشهر من الفراق، إذ أن هيا اختارت الإقامة في دبي من أجل مستقبلها أما ديانا فقد غادرت المملكة منذ حوالي الشهرين إلى قطر حيث تحيي هناك سلسلة حفلات بمناسبات خاصة.

وبدورها وجهت هيا رسالة لشقيقتها التوأم وأكدت أنها هي أيضاً مشتاقة لها وسيلتقون قريباً، أما ديانا فلم تعلق على الموضوع لحد الآن واكتفت بالصمت.

في نفس السياق، شاركت زين فيديو راقص لها عبر سناب شات على أغنية "أهوا خسرني" وكان من الواضح أنها توجه رسالة، واتجهت التحليلات نحو خطيبها السابق الشاب عبد الله كنعان الذي تورط في قضية مخدرات وتم احتجازه لحوالي الشهر قبل أن يتم الإفراج عنه ويعلن أنه بريء من التُهم الموجهه له.

وكانت الخطوبة قد تمت بسرعة كبيرة وبمفاجأة حضرها في يوم عيد ميلادها الـ 30 حيث تواجد الأهل والمقربين، وبعد حوالي الشهر أعلنت زين فسخ خطوبتها نتيجة القضية التي واجهها عبد الله.

وكان كنعان وقتها وفي أول تصريح كان قد علق على الموضوع كالتالي "زين حبيبتي وروحي وبنت منيحة وقفت معي من أول القصة لأخرها.. والدنيا في الآخر نصيب".

يذكر أن زين كرزون تعتبر من أشهر الوجوه في الأردن ويتابعها الملايين عبر تطبيق سناب شات والذي كان سببًا في شهرتها ولفت الأنظار إليها، كما أنها نالت جائزة الأكثر تأثيرًا في حفل أقيم في العاصمة عمان.

للمزيد من قسم الترفيه:

فضيحة الفورد فيوجن تٌورط زوج ديانا كرزون!

فوز العتيبي عارية بحوض الاستحمام رفقة زوجها وزجاجة مشروب.. فيديو صادم!

شخصية الصقر في برنامج انت مين تكشف عن نفسها...لم يتوقعه أحد!!!