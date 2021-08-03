سامو زين يرفض تلقي التهاني بمناسبة زواجه لهذا السبب...

نفى الفنان سامو زين زواجه، مؤكدا أنه ليس مرتبطا هذه الفترة. وكشف سامو زين أنه تلقى تهاني كثيرة على زواجه، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وحتى لا تنتشر أخبار وشائعات عنه قرر توضيح الأمر بنفسه، حسب موقع في الفن.

و كتب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: (مساء الخير اعتذر أولا عن نشر أمور خاصه بي ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي!!! اللي محصلش فحبيت أني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقي حقيقة مش موجودة).وتابع: (وأعلن أني لست مرتبطا بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم).

وفى يونيو/حزيران الماضي طرح النجم سامو زين كليب (حبيتو) وهي الأغنية التي طرحها مؤخرًا فى عيد الحب الماضي، وهى من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

على جانب آخر، يضع سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة (كينج الحب)، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.