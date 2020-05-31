ساهموا في إنقاذ المستقبل عبر ورش عمل افتراضية!

تقدّم مؤسّسة الإمارات للآداب، الجهة المنظّمة لمهرجان الإمارات للآداب، سلسلة من ورش العمل الافتراضيّة والحوارات حول الاستدامة والمشاكل المناخيّة المستمرة، من خلال المجلس الشبابي الافتراضي، تحت إشراف خبراء في هذا المجال.

في 1 يونيو، تعلّموا عن الأمن الغذائي والابتكارات والحلول المستدامة لتلبية الطلب على الطعام، مع أبرز الوجوه الحكوميّة مثل معالي مريم بنت محمد سعيد الحارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي. يمكنكم أيضاً مشاركة آرائكم لمساعدة دبي على تعزيز مستقبل الزراعة المستدامة وتأمين الحلول الغذائية.

في 6 يونيو، ستنضم المهيري إلى الدكتورة "جاين غودال"، أخصائيّة علم الأمراض، للتحاور معها حول الاستدامة والتخفيف من التلوّث البيئي. اكتشفوا كيف يمكن كيف مواجهة تغيّر المناخ على المستويين الجزئي والكلي، كما ستتمكّنون من طرح الأسئلة عند انتهاء المحاضرة.

تُقام الجلسة الأخيرة في 13 يونيو، وتتضمّن حواراً بين معالي عُمر الغباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية في دولة الإمارات و"ليزلي هازلتون"، الصحافية الحائزة على العديد من الجوائز ومؤلفة كتاب "ذا فيرست مسلم". سيكتشف المتحدّثان كيف يمكن للبحوث والتكنولوجيا تحضيرنا للمستقبل وتحسين جودة حياتنا وبيئتنا.

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