ستيف أوكي في مهرجان "باو" دبي

ينضم "ستيف أوكي"، أحد أبرز نجوم الموسيقى الإلكترونية، رسمياً إلى مهرجان "باو"، حيث يحيي العرض الرئيسي في 4 أكتوبر في "ميدان جراند ستاند"، إلى جانب مجموعة من العروض الموسيقيّة الإلكترونية العالميّة. يحتفي مهرجان"باو" في نسخته الثانية بالموسيقى والرقص والمأكولات والأزياء، كما يستضيف مجموعة من النجوم الصاعدين والمشهورين.

يُعدّ "ستيف أوكي" أحد ألمع الأسماء في عالم الموسيقى الإلكترونية بفضل النجاح الكبير الذي حصدته أغانيه مثل "جست هولد أون" والتي أطلقها بالتعاون مع "لويس توملينسون"، أحد أعضاء فرقة "وان دايركشن"، وأغنية "ويست أت أون مي" مع "بي تي إس". تعاون هذا النجم أيضاً مع العديد من الأسماء في مجال الموسيقى وقد أطلق أغاني منها "إيغي أزاليا"، و"ليل جون"، و"لينكين بارك"، بالإضافة إلى "بورسوت أوف هابينيس" التي تعاون فيها مع "كيد كودي" و"إم جي تي إم" في عام 2009.

يحرز "أوكي" المراتب الأولى بين أفضل الفنانين باستمرار، لذا من المتوقّع أن يتواجد الكثيرون لمشاهدة عرضه. من المتوقّع أيضاً أن يقدّم مهرجان "باو" هذا العام تجربة رائعة لعشاّق الموسيقى الإلكترونية، حيث سيستضيف مجموعة من منتجي الموسيقى و"الدي جي" من حول العالم. احصل على تذاكرك الآن، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 230 درهم.

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