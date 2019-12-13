سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة: (اللهم اجعلها سنة خير)

نشر المطرب سعد الصغير صورة له برفقة الفنان محمد عبد الحافظ، عبر صفحته الشخصية بموقع (إنستجرام)، اثناء تواجدهما في السعودية لأداء مناسك العمرة.

وظهر الصغير امام الكعبة وعلق عليها قائلًا: (اللهم اجعلها سنة خير وتوفيق وسعادة ورضا وتمم لنا يارب أمورنا القادمة على خير واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى الكعبة).

يتواجد حاليا الفنان سعد الصغير في السعودية، من أجل مسرحية (لوكاندة الأوباش)، التي عرضت للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

