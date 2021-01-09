سلاف فواخرجي تحتفل بميلاد زوجها بشعر من تأليفها و صورة

هنات الفنانة السورية سلاف فواخرجي زوجها المخرج وائل رمضان بعيد ميلاده من خلال رسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

ونشرت سلاف فواخرجي صورة لها برفقة زوجها وائل رمضان وعلقت بأبيات شعر من تأليفها قائلة :(الحب ... وأما بعد ... ما هو أبعد من الحب ...وما هو أقرب إلى الله ).

واضافت :(كل عام وأنت كما أنت ، وائل ...قلب طفل صغير يُسعدك إن عرفت ،ويد أب حانيّة تمتد إليك إن احتجت، ومروءة أخ كبير تنتشلك إن وقعت ،وعقل صديق يهديك إن عن الطريق تهت ،و دفء و احترام حبيب وأما بعد ليس بعد فهناك الكثير ...).

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 وأنجب منها أبناءه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.