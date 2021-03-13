سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة عربية أصيلة في أحدث جلسة تصوير

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت له، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع (فيسبوك)، تحت شعار (الجمال العربي الأصيل)، حيث ارتدت القفطان والبرقع، وما أن نشرت سمية الصور، حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على التفاعل معها بتعليقات، حيث كتب أحدهم (جميلة في كل حالاتك)، وأضاف آخر: (جمال مصري بلمسة مغربية أصيلة)، حسب موقع اليوم السابع.

يأتى هذا فيما بدأت الفنانة سمية الخشاب، قبل عدة أيام، تصوير مشاهدها في مسلسل (موسى) من بطولة النجم محمد رمضان، وهو المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجي، حيث تجسد سمية دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وتعود سمية الخشاب للدراما التليفزيونية بمسلسل (موسى) بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل (الحلال) عام 2017، مع الفنانة فيفي عبدة، تـأليف سماح الحريري، إخراج أحمد شفيق.