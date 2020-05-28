سمية الخشاب تخرج عن صمتها بخصوص زواجها سرا

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها عبر حسابها على (انستجرام) أطلت فيها وهي ترتدي خاتم زواج، فما كان من متابعيها إلا سؤالها عن حقيقة الأمر، فجاءت إجابتها سريعة بأنها لم تتزوج سرا وأنها ترتدي الدبلة كخاتم ليس أكثر، حسب موقع مجلة لها.

هذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة تخص زواج سمية الخشاب، فبعد طلاقها من الفنان أحمد سعد تردد أنها تزوجت في المغرب، إلا أنه تم نفي الأمر بالإشارة إلى أنها تتواجد هناك من أجل تكريمها في فعاليات مهرجان سينما الشاطئ في الهرهورة.

وكانت سمية الخشاب وأحمد سعد دخلا في قضايا بعد أن حصل الأخير على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات، بتهمة إصدار شيك بنكي بدون رصيد، فما كان منها إلا أن ردت الضربة إليه برفع دعوى للمطالبة بمستحقاتها المالية الشرعية خلال فترة زواجهما.

كما كشفت تقارير صحفية أن سمية الخشاب سلمت أوراق وتقارير طبية إلى هيئة المحكمة، من أجل إثبات تضررها مادياً ونفسياً وقيام طليقها بضربها الذي نتج عنه إجرائها عملية جراحية، ورفض الطرفين التصالح وأصرا على السير في إجراءات القضية.