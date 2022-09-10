سمية الخشاب تسخر من طليقها أحمد سعد و زوجته بهذه التغريدة

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب ​متابعيها منشوراً غامضاً، أثار شكوك متابعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهور طليقها الفنان أحمد سعد ​و زوجته الحالية علياء بسيوني ​​ في حلقة تلفزيونية جديدة مع الممثلة والإعلامية إسعاد يونس.

و كتبت الخشاب في منشورها، مستعينة بعبارة من الممثلة عبلة كامل في فيلم اللمبي: (دي ربنا نجدها نوسة)، وكانت قد إستخدمت كامل هذه الجملة بفيلمها، تعليقاً على انفصال ابنها في الفيلم عن خطيبته وتمسكها بالانفصال بعد خيانته لها.

وإعتبر المتابعون أنها تقصد طليقها في هذا المنشور، الذي لاقى تفاعلاً كبيراً على صفحتها، وإتهمها البعض بأنها لم تتخطاه، ولا زالت تفكر فيه، فيما رأى البعض ان أحمد سعد كان يلمح لحياته السابقة مع سمية الخشاب بالسلب أثناء الحلقة، خاصة عندما ذكر أن زوجته هي سبب نجاحه الحالي وأنه لم يحظى بزوجة مثلها من قبل تدفعه للنجاح.