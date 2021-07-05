سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة ورقص خليع.. وترد على المنتقدين "دعوا الخلق للخالق"

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مشهد من فيلمها "الريس عمر حرب" تظهر فيه بإطلالة جريئة وهي تتمايل على أنغام الموسيقى وترقص بخلاعة.
نشرت سمية الخشاب مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" تظهر فيه مُرتديةً فستان ذهبي بشيالات رفيعة مُبرزًا مفاتنها، بينما تمايلت على أنغام الموسيقى أمام الرجال، وعلَّقت: " ايوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجه".
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو وهاجموا الخشاب على نشرها مثل هذا المشهد الجريء، فكتب أحدهم: " فعلا محدش هياخد حاجه في الاخر عشان ديه الدنيا متساويش حاجه بس المشكلة لتلاقي بجانب ده ندم في الآخرة".
فعلا محدش هياخد حاجه في الاخر عشان ديه الدنيا متساويش حاجه بس المشكله لتلاقي بجانب ده ندم في الاخره— Muhammad Kassem (@Mohamed25388642) July 3, 2021
وعلَّق آخر: "لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسناته لما يموت".
لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسناته لما يموت— Moataz (@moataz61441327) July 3, 2021
وكتبت إحداهن: " محدش واخد منها حاجه ازاى يا سميه كل واحد بياخد عمله وبيقابل بيه ربه، وفيه حاجتين حطيهم فى دماغك لا تأمنى مكر الله ولا تقنطى من رحمته، عملك محدش هيتحاسب عليه غيرك، انا بحبك علشان كده بقولك كده".
محدش واخد منها حاجه ازاى يا سميه كل واحد بياخد عمله وبيقابل بيه ربه— محمد حسن زقالى (@abu8adam) July 4, 2021
وفيه حاجتين حطيهم فى دماغك لا تأمنى مكر الله ولا تقنطى من رحمته
عملك محدش هيتحاسب عليه غيرك
انا بحبك علشان كده بقولك كده ♥️♥️♥️
وردًا على الهجوم، نشرت الخشاب عدة تغريدات، جاء في إحداها: " دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق".
دعوا الخلق للخالق دعوا الخلق للخالق دعوا الخلق للخالق دعوا الخلق للخالق دعوا الخلق للخالق دعوا الخلق للخالق— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 4, 2021
وفي تغريدة أخرى، كتب فيها: " محدش هيتحاسب مكان حد، محدش هيتحاسب مكان حد، محدش هيتحاسب مكان حد، محدش هيتحاسب مكان حد".
محدش هيتحاسب مكان حد— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 4, 2021
محدش هيتحاسب مكان حد
محدش هيتحاسب مكان حد
محدش هيتحاسب مكان حد
أحداث فيلم الريس عمر حرب
تدور أحداث فيلم "الريس عمر حرب" داخل "كازينو" لنكشف أن هذا العالم ما هو الا صورة مصغرة من الحياة التي نعيشها في عالمنا، صراع الخير والشر، شهوة الربح، شهوة الجنس، البقاء للأقوى، وكل هذه المعادلات التي تحكم حياة الكازينو هي نفسها التي تحكم الحياة التي نعيشها خارج الكازينو.