سمية الخشاب تضج جمالا في صورة (الفلانتين لسه مخلصش)

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها على (فيسبوك) صورة بعنوان (الفلانتين لسه مخلصش).

و تألقت الفنانة باللون الأسود القاتم، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة، ويتوسطه حزاما عريضا عند منطقة الخصر يبرز رشاقتها، ونسقت مع الأطلالة بوت مدبب باللون الفضي والأسود، حسب موقع مصراوي.

كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان النارية في المكياج كالأحمر الصارخ بالشفاه.

أما فنيا فتصور الخشاب دورها في مسلسل النجم محمد رمضان (موسى) و المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل الفنان محمد رمضان.

يذكر أن مسلسل (موسى) بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.