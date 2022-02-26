سميرة سعيد تضج أناقة و شبابا ببدلة رجالية

شاركت النجمة سميرة سعيد متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستغرام)، خطفت بها الأنظار لظهورها بالبدلة الكلاسيكية الكاملة، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

و فنيا طرحت الديفا سميرة سعيد على موقع (يوتيوب)، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، (ما استريحتش) وهي السادسة من بين أغنيات ألبومها الجديد (إنسان آلي)، الذي قررت ان تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

(ما استريحتش ) من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

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