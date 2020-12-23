سناء جميل: تخلت عنها عائلتها.. وضحت بالأمومة من أجل الفن!

صادف أمس الثلاثاء 22 من شهر ديسمبر الذكرى الـ 18 لرحيل الممثلة المصرية سناء جميل والتي توفيت عن عمر ناهز الـ 72 سنة.

الفنانة الراحلة والتي اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله رحلت وتركت للفن ما يقارب الـ 180 عملاً فنياً بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات إضافةً إلى مسلسلات إذاعية. وعلى الرغم من نجاحها الكبير في عالم التمثيل إلا أنها عاشت فشل عائلي كبير ترك شرخ في قلبها لم يلتئم حتى بعد وفاتها.

وبدأ الأمربدأ بعد أن رفضت عائلتها التحاقها بالوسط الفني على الرغم من شغفها وحبها للتمثيل، وتلقت أول صفعة في حياتها من شقيقها الذي طردها من المنزل لتبقى بلا مأوى في الشارع.

واتجهت سناء إلى بيت أستاذها في المعهد الذي رحب بها بدوره وقضت الليلة في منزله برفقة زوجته قبل أن يتمكن في اليوم الثاني من الحصول على إذن خاص لها للإقامة في سكن الطالبات أثناء مشاركتها في المسرحية.

وكانت قد صرحت الراحلة أنها لم تكن تجني سوا مبلغ زهيد لتغطية إحتياجتها الشخصية، وأنها كانت تأكل الخبر والجن وعلى الرغم من ذلك كانت سعيدة لأنها تمكنت من بدأ خطواتها في الطريق الذي اختارته.

وتزوجت الفنانة الراحلة من الكاتب لويس جريس، وكانت قد اشطرتت عليه عدم الإنجاب من أجل التفرغ للفن، وهو ما ندمت عليه لاحقًا.

طوال حياتها لم تتمكن الراحلة من الاجتماعمع عائلتها حتى عندما وافتها المنية كانت وصيتها أن تحضر عائلتها مراسم الدفن، وهو ما حاول فعله زوجها بعد أن نشر خبر الوفاة وقام بتأجيل الدفن لـ 3 أيام على آمل أن يتمكنوا من القدوم لدفن ابنتهم إلا أنه لم يحضر أحد ودفنت من دون أن تتم وصيتها.

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