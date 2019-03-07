بالفيديو: سوزان نجم الدين تبكي على الهواء بعد سماع رسالة من ابنتها..لحظات مؤثرة جدًا

سوزان نجم الدين

حلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الأبراشي، ودار الحوار في مجمله حول الخلافات السياسية التي حدثت في سوريا والتي أدت بدورها إلى تشتت الكثير من العائلات وانفصالهم عن بعضهم وفرقت بين الكثيرين.

وخلال الحلقة، فوجئت سوزان نجم الدين برسالة صوتية من ابنتها تم عرضها على الهواء، حيث قالت لوالدتها: " في حياتي ما شفت شخص مثل أمي، تعمل بهذا الشكل وتخلص في عملها، فهي محترمة ومتميزة ودائما ما نفتخر بها أمام الجميع، نحن نحبك".

وبعدما سمعت الممثلة السورية صوت ابنتها التي لم تراها منذ سنوات، لم تستطع أن تحبس دموعها وبكت أمام الكاميرات، وفيما بعد شاركت هذا المقطع على حسابها على موقع إنستغرام وعلقت: " هذا هو إنجازي الحقيقي .. وفخري وأملي .. هذا هو وجعي وفرحي .. هذا هو ماضيي ومستقبلي.. أولادي".

View this post on Instagram A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen) on Mar 5, 2019 at 11:00am PST

على الصعيد الفني، تشارك حاليًا الفنانة سوزان نجم الدين في المسلسل المصري "ابن أصول"، وهو من بطولة كل من حماده هلال وآيتن عامر وأحمد حلاوة وعماد رشاد، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف أحمد محمود أبو زيد.