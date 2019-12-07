سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة في مطار القاهرة الدولي

فاجأت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ الجمهور بخبر تعرضها للسرقة في مطار القاهرة الدولي.

ونشرت سوزان على حسابها الخاص مقطع فيديو روت ما حصل معها، مشيرة الى ان الشرطة المصرية أعادت لها كل المسروقات. قالت الفنانة في الفيديو، إنها لأول مرة كانت لا تصطحب الهاندباج الصغيرة، ما جعلها تضع متعلقاتها الثقيلة من مجوهرات وألماس ونقود ولاب توب في الحقيبة الكبيرة التي بحوزتها، لكن تصادف سرقتها مع الأغراض.

ووجهت سوزان بدورها الشكر لرجال الشرطة المصرية وإدارة البحث الجنائي لمساعدتها وعدم تركها.

الجدير ذكره ان سوزان نجم الدين كانت قد نفت مؤخرا في حديث لموقع (الفن) خبر ارتباطها وقالت إنه عار من الصحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل.