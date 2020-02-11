سوزان نجم الدين تثير سخرية متابعيها بسبب فايروس كورونا (صورة)

نشرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، فيديو عبر (انستجرام)، تشرح من خلاله لمتابعيها خلال تدابير الوقاية للحماية من فيروس كورونا المميت والمنتشر في العالم.

وظهرت سوزان وهي ترتدي القفازات وتضع الكمامة الطبية على أنفها، وبيدها زجاجة ماء، وقالت لجمهورها: (كمامة، قفازات، كل شوية بشرب مايه، لأن متل ما عرفنا كلنا أن هذا الفيروس بيتنقل عن طريق النفس والريق الناشف وملامسة الأسطح، عشان هيك بليز ما حدا يستهتر بالمرض ويقول ما راح يوصلي ان شاء الله ما يوصلكم ولا يوصلي ولا يوصل لحدا ابدا).

وبعد السخرية منها، واتهامها بأنها تستغل أي قضية عالمية لتثير الجدل، قامت سوزان بإغلاق خاصية التعليق، حسب موقع دنيا الوطن.