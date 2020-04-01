سوزان نجم الدين تشارك متابعيها بجلسة تصوير (قبل كورونا)

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين، جمهورها عبر حسابها على (إنستجرام)، جلسة تصوير جديدة، خضعت لها قبل انتشار فيروس كورونا، وكتبت على الصور قائلة: (من جلسة تصوير خاصة ببيروت الحبيبة قبل كورونا فيروس، إن شاء الله ترجع هديك الأيام الحلوة وأحلى يارب).

وتعاقدت النجمة سوزان نجم الدين مع شركة سينرجي والمنتج أحمد عبد العاطي على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل (لما كنا صغيرين) تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وبطولة النجوم خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ وسيعرض في شهر رمضان المقبل.